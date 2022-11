Cae Alexis, novio de la maestra de inglés hallada muerta en la México-Cuernavaca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 9 de noviembre, las autoridades reportaron el hallazgo de restos humanos abandonados en el kilómetro 40 de la autopista México-Cuernavaca, los cuales correspondían a una mujer de la que se supo después, se trataba de la joven de 30 años de edad identificada como Mónica Citlalli quien desapareció el 3 de noviembre del año en curso y por lo que se emitió una ficha de búsqueda contra el que presuntamente era su novio, identificado como Alexis 'N'.

La finada se desempeñaba como profesora de inglés y había salido de su domicilio ubicado en Ecatepec, en el Estado de México pero no llegó al centro educativo. La madre de la joven, identificada como Fausta Reséndiz, había recibido mensajes mediante la plataforma WhatsApp donde esta le extremaba sus intenciones de acudir a ver una casa en el estado de Hidalgo, lo que le pareció bastante sospechoso pues aseguró, no era la manera que tenía de escribir.

"Oye, una amiga me deja vivir en su casa de Hidalgo unos meses. Yo creo que me iré para allá unos meses. Cómo vez", recibió la mujer mediante la aplicación.

Las sospechas de no ser ella más el aviso de no haberse presentado en su lugar de trabajo, fueron motivo para levantar la ficha de búsqueda ante la Fiscalía del Estado de México, lo que a su vez llevó a que se levantara una ficha más pero para dar con el paradero de su pareja sentimental del cual no se sabía nada. Este sábado 12 de noviembre, se informó que el sujeto en cuestión ya había sido capturado.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía del Estado de México, Alexis 'N' fue detenido en compañía de María Isabel 'N', madre del novio de la docente, por presuntamente haber participado en la desaparición de la profesora quien laboraba en el colegio Quick Learning. El sujeto en cuestión de 27 años de edad, se identificó como novio de la occisa y tras su aprehensión, ambos sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades para definir su situación jurídica.

La Fiscalía del Estado informó además que el operativo para conseguir estas detenciones fue gracias al trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, quienes a su vez contaron con el apoyo de la Coordinación Nacional Antisecuestro y la fiscalía mexiquense pues desde el pasado 7 de noviembre había un operativo de búsqueda para dar con el paradero de la joven que fue presuntamente asesinada.

