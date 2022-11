Menor reportada como desaparecida en CDMX, publica un VIDEO asegurando que no regresará

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 8 de noviembre del presente año, familiares de la joven identificada como Alisson Carrillo reportaron a las autoridades locales su desaparición; sin embargo, no se tenía algún indicio se su paradero, dando pie a que se realizara una manifestación en las inmediaciones de la alcaldía Gustavo A. Madero para ejercer presión en torno a su ubicación.

De acuerdo con información oficial, la joven de 13 años de edad, fue vista por última vez en la Escuela Secundaria Técnica número 99 a la cual acudía, misma que se encuentra en la colonia Bondojito, lugar donde más se colocaron fichas de búsqueda para tratar de hallarla con vida. Al no tener información revelan que pudiera guiar a los familiares y a las mismas autoridades hasta la menor, se realizó una manifestación en las inmediaciones de la alcaldía para exigir más operativos de búsqueda.

Pese a las movilizaciones que se hicieron en la Avenida Ferrocarril Hidalgo y calle Victoria para pedir su localización con vida, fue la misma menor la que a través de las redes sociales publicó un video donde aseguró que se había ido de casa por voluntad propia, evento por el que además instó a que se cesaran las labores de búsqueda pues no tenía intenciones de retornar.

"Yo me salí sola, ningún compañero se regresó a la escuela, yo me fui or mi propia voluntad (…) yo no pienso regresar".

La madre de la menor de edad, conformó que el día que la llevó a la escuela como era habitual en la familia, acudió a recogerla pero no la encontró, por lo que procedió a levanta la denuncia para tratar de localizarla. Al tener conocimiento del video en redes sociales, la mujer explicó que Alisson había atravesado por momentos difíciles que requerían apoyo psicológico; no obstante, la hermana de la joven explicó que uno de sus compañeros solía acompañarla a la salida de la escuela; sin embargo, el joven retornó al plantel y al buscarla, ya no pudo localizarla.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que investigaría el origen del video que la joven subió a redes sociales pues aunque ella segura que se fue por voluntad propia, es necesario ubicar su paradero por el hecho de tratarse de una menor de edad. Hasta ahora, no se han revelado adelantos de esta investigación y tampoco del posible paradero de la joven.

