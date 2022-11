Tragedia en CDMX: Muere mujer tras caer a coladera sin tapa; suman 3 decesos por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.-Hace unos días, la Ciudad de Mexico (CDMX) se conmocionó por la muerte de dos jóvenes que se dirigían a un concierto de Zoé, en la alcaldía Iztacalco, pero que no pudieron llegar porque murieron: cayeron a una coladera sin tapa. Como si de una pandemia se tratara, se ha reportado una víctima más por un incidente así.

De acuerdo con los primeros reportes, la tercera muerte registrada por caer en una coladera ocurrió el pasado lunes, 14 de noviembre del 2022, en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX. Se detalló que alrededor de las 05:30 hora, tiempo local, la hoy occisa descendió de una unidad del transporte público y cayó a una coladera abierta.

Te podría interesar Seguridad (FOTOS) Sofía y Esmeralda van al concierto de Zoé y no llegan: Mueren tras accidente en CDMX

Supuestamente, esta no se habría fijado en el terreno porque habría estado huyendo de un supuesto atraco. Vecinos que presenciaron los hechos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) para socorrer a la víctima. No obstante, no lograron salvarla

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Mujer cae a coladera en CDMX. Foto: Facebook

Según información extraoficial, vecinos del sector denunciaron que la coladera llevaba más de cinco años destapada y que las autoridades no han hecho nada al respecto. Cabe recordar que la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, instruyó a la Secretaría de la Contraloría General capitalina a indagar si hubo omisión o negligencia interna para atender el reporte sobre la caída de las hermanas el pasado jueves; sobre este nuevo incidente, aún no hay pronunciamiento.

Fuente: Tribuna