Voraz incendio en vivienda de Ciudad Obregón causa pánico y moviliza a los Bomberos

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante las primeras horas del pasado lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Primero de Mayo, en la cabecera municipal de Cajeme, debido a que se reportó el incendio de una vivienda. Trascendió que esta se encontraba deshabitada, por lo que se desconoce cómo fue que se originaron las llamas.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por un incendio en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado lunes 14 de noviembre del 2022, alrededor de las 00:30 horas, tiempo local, en la calle Obrero Mundial, entre Villa Hermosa y Constituyente, en la colonia Primero de Mayo, en Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que vecinos del sector se percataron del fuego y el humo que salía de un domicilio, por lo que dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

A la brevedad se hicieron presentes agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como elementos del heroico cuerpo de Bomberos del municipio, los cuales lograron sofocar el incendio con ayuda de una máquina extintora E-07. Momentos después, arribó a la escena una mujer de 30 años, quien dijo ser propietaria del inmueble; señaló que este se encontraba deshabitado, por lo que desconoce cómo fue que se desató el siniestro.

Las autoridades realizaron una revisión al interior de la vivienda, no obstante, no informaron cuál sería la causa del incendio. Tampoco se precisó a cuánto ascenderían las pérdidas materiales. Finalmente, se confirmó que este evento no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme tomaron nota de incendio para los fines legales del caso.

