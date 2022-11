Detenido por la muerte de la joven Lidia Gabriela asegura que no escuchó los gritos de auxilio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La muerte de la joven identificada como Lidia Gabriela siguen sin esclarecerse, pues cabe destacar, la antes mencionada abordó un taxi con cromática de la CDMX y, ante el temor de ser secuestrada, saltó de la unidad en movimiento causándole la muerte, lo que llevó a iniciar una investigación para dar con el o los presuntos responsables derivando en un total de tes detenidos, dos de los hermanos y el tercero sería quien supuestamente conducía la unidad al momento de los hechos.

El presunto conductor del taxi identificado como Pedro 'N', no solo fue vinculado a proceso, sino que además este miércoles 16 de noviembre se llevó a cabo la audiencia inicial donde ante las autoridades competentes, aseguró que mientras prestaba el servicio, no escuchó los gritos de auxilio de la joven debido a que tenía la música a un volumen muy alto.

Primeros reportes indicaron que la joven de 23 años de edad y originaria de Tampico había intentado descender de la unidad pero al no tener éxito, comenzó a pedir ayuda a base de gritos mientras la unidad no se detenía, lo que la orilló a saltar de la misma pese a que circulaba por una vía rápida y así ponerse a salvo. No obstante, el fuerte golpe que recibió producto de la caída la dejó sin signos vitales.

Fuentes oficiales han remarcado que durante esta primera audiencia el sujeto en cuestión cayó en diversas contradicciones, ya que al inicio mencionó que la fémina abordó la unidad en un estado de nerviosismo y una vez que llegó a las inmediaciones de la estación Constitución de 1917 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro donde pidió que la llevara, se negó a pagar, por lo que éste tomó al decisión de arrancar con la joven aún al interior de la unidad.

Pese a que estaba confirmando que se había negado a dejarla descender, el imputado aseguró que no escuchó que la joven gritaba por ayuda; sin embargo, testigos han remarcado que sí habían escuchado que ella pedía auxilio mientras el taxi continuaba en circulación. Esto provocó que los argumentos del vinculado a proceso no fueran validados por las autoridades por lo que sigue siendo señalado por el delito de feminicidio contra la joven.

La noche del lunes 14 de noviembre, este sujeto fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc. Antes, el dueño de la unidad con placas A2303C también fue detenido y previo a esto, el hermano también fue ubicado en la misma demarcación donde se registró el deceso. El hermano del dueño del taxi manipulaba droga a bordo de otra unidad, mientras que el dueño del taxi fue ubicado en otro punto de la misma demarcación.

Aunque se había mencionado que Fernando 'N', era el presunto responsable, pronto se aclaró que quien conducía el taxi era en realidad Pedro 'N', sujeto que ahora argumenta que no notó que la joven temía por su integridad y por lo que pido ayuda en repetidas ocasiones. La investigaciones siguen y se espera que esto permita esclarecer el deceso de la joven cuyos restos fueron enviados a su ciudad de origen.

