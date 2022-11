VIDEO: Se incendian respiraderos en el Chamizal, entre los limites de CDMX y Edomex; desalojan área

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 17 de noviembre se registró un fuerte incendio en la zona del Periférico Río de los Remedios, en la colonia Chamizal, muy cerca de la zona que delimita la CDMX y el Estado de México, específicamente los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec debido a que al menos ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) están involucrados.

Elementos de seguridad tanto de la capital como de la entidad mexiquense arribaron al sitio donde remarcaron se trata de respiraderos de aguas negras; al inicio se había mencionado, se trataba de ductos con gas metano, lo que provocaría que la gravedad de los hechos fuera mayor, por lo que a modo de evitar afectaciones a la población, se cerró la vialidad en su totalidad pues la intención es que haya personas lesionadas o bien, que este siniestro derive en más explosiones que comprometan la seguridad de los residentes.

Personal de Protección Civil informó que la zona ha sido desalojada, a tiempo que las escuelas de educación básica aledañas también fueron desalojadas. El Cuerpo de Bomberos de ambas entidades (CDMX y Estado de México), trabajan para controlar las intensas llamas que han causado una densa columna de humo negro, misma que se puede apreciar a varios kilómetros a la redonda.

Cabe destacar que as autoridades del municipio de Nezahualcóyotl remarcaron que cerca de as 07:40 horas, tiempo del centro de México, se observó la presencia de una densa nube negra, específicamente sobre la Avenida Río de los Remedios, esquina con la calle Vale de Guadalupe, en la colonia Valle de Aragón Primera Sección, evento que provocó que se acudiera a realizar una inspección revelando el incendio que de inmediato fue reportado a los cuerpos de emergencia.

Hasta este momento, no hay reporte de personas lesionadas, al tiempo que tampoco se ha emitid algún informe referente al avance para controlar el siniestro. Los Bomberos que laboran en la zona se aseveró, pertenecen tanto al municipio de Nezahualcóyotl como de Ecatepec y Tlalnepantla, los cuales trabajan para garantizar que la zona de nueva cuenta es segura y con ello, reanudar a la brevedad las actividades cotidianas, específicamente las que corresponden al tránsito vehicular.

Foto: Twitter @GN_MEXICO_

Las autoridades advirtieron que, de no controlarse el fuego, éste podría extenderse a más respiradores ya que hasta ahora, se desconoce cuánto gas butano pueda haber acumulado en la región. Mientras el siniestro no puede bajo control, no se podrá emitir la causa que detonó este suceso; sin embargo, se ha adelantado que terceros trataron de encender una fogata que provocó el incendio.

Fuente: Tribuna