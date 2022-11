(VIDEO) Fuerte accidente en CDMX: Conductor de automóvil atropella a joven y se da a la fuga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde del pasado jueves comenzó a circular en redes sociales un video que muestra el momento exacto en el que un joven que viajaba a borde una motocicleta fue atropellado por el conductor de un automóvil; esto en inmediaciones de la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México (CDMX). Si bien la víctima quedó tirada en el asfalto, el responsable no detuvo su marcha para ver a la víctima y se dio a la fuga.

De acuerdo con información compartida por el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, mediante su cuenta de Twitter @c4jimenez, los hechos ocurrieron en calles de la alcaldía Tlalpan, al norte de la capital mexicana. No se tiene información exacta de la hora en la que ocurrió este siniestro, mas el clip fue difundido en la red social la noche del 17 de noviembre, en punto de las 21:48 horas, tiempo del centro de México.

Atropellan a joven motociclista en CDMX. Foto: Captura de pantalla

En el material, se ve cómo un vehículo color gris da vuelta hacia una calle, en el momento de un motociclista va pasando; esto provocó que el conductor de la unidad ligera se impactara contra el costado derecho del auto particular y cayera sobre el asfalto. Su motocicleta quedó tirada a poco más de un metro de distancia. No obstante, la persona que va conduciendo el auto no se detiene en absoluto.

Si bien se percata del siniestro y del golpe que ha recibido su auto, decide seguir con su camino, dejando a la víctima tirada en el asfalto. Según la información presentada por Carlos Jiménez, por este accidente vehicular el motociclista tuvo que ser hospitalizado; señaló que a la fecha de publicación del material gráfico, este se encontraba con secuelas. Ante esto, se solicitó denunciar al conductor ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX).

