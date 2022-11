(VIDEO) Pánico en San Carlos: Automóvil cae al mar pero tripulantes se salvan de milagro

Comparta este artículo

San Carlos, Sonora.- La mañana de este sábado 19 de noviembre se registró un terrible accidente que ha conmocionado a la comunicad en general pues como si se tratara de una película de acción, un automóvil particular cayó al mar con sus tripulantes adentro, quienes pese a la gravedad de los hechos, consiguieron descender para ponerse a salvo sin que se registraran decesos.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los hechos sucedieron en la Bahía de San Carlos a la altura de Marina donde la unidad de la marca Ford modelo 2007 en color plata, cayó al mar hundiéndose rápidamente; sin embargo, sus tripulantes consiguieron salir a la superficie y con ello, tener el oxígeno necesario para ponerse a salvo.

Al interior de este vehículo se encontraban dos jóvenes identificados como Alaín de 22 años de edad y Lizbeth de 23 quienes aparentemente son pareja y viajaron desde Ciudad Oberón, con residencia en Cajeme, para disfrutar de este destino turístico. Cabe decir que no está claro cómo fue que terminaron en el mar y arriesgando su vida de esta manera ya que solo se ha remarcado, se encuentran fuera de peligro.

Mediante las redes sociales se han compartido videos de la unidad tanto sumergida en su totalidad como de las acciones para sacarla de nueva cuenta a la superficie. En las fotografías se aprecia al vehículo sumergido a la altura de los yates, mientras que en otra imágenes se ve ya en el borde del muelle. En cuanto al estado de salud de los turistas, se espera que en las siguientes horas haya un reporte para descartar que este evento les haya traído alguna afectación.

Debido al mueva puente por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, se espera que San Carlos sea uno de los destinos con más afluencia; sin embargo, no se esperaba un evento de esta magnitud y por el cual se podría ordenar un operativo de seguridad para garantizar la no repetición de los hechos. No obstante, se recuerda a los turistas y residentes evitar exceder el límite de velocidad, al tiempo de respetar las señalizaciones para así no exponerse a eventos como el sucedido la madrugada de este sábado 19 de noviembre.

Fuente: Tribuna