Día de Muertos: Incendio en iglesia de Edomex provoca pánico y moviliza al cuerpo de Bomberos

Estado de México.- La noche del pasado martes 01 de noviembre, en el marco de la celebración del Día de Muertos, se desató un voraz incendio al interior de una Iglesia en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex). Testigos que presenciaron el siniestro dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron elementos del heroico cuerpo de Bomberos para controlar el fuego.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades atendieron un incendio en Ecatepec, Edomex. Foto: Twitter

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron la noche del pasado martes, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en la Iglesia de Santa María Tulpetlac, en el municipio de Ecatepec, Edomex. Se detalló que el inmueble religioso comenzó a arder en llamas, a lo que se dio aviso a las autoridades y se desplegó un inmenso operativo, el cual incluyó a agentes de la Policía Municipal, a elementos de Protección Civil, y del cuerpo de Bomberos del municipio.

Luego de varios minutos de labores, las autoridades lograron sofocar el incendio; seguido a esto, personal del heroico cuerpo de Bombero de Ecatepec hizo la remoción de los escombros y se aseguró de que no se pudieran reavivar las llamas. En tanto, el templo religioso fue asegurado en su totalidad por la policía municipal, para evitar que ningún vecino se acerque durante las siguientes horas, debido a que se emitió una alerta de riesgo de colapso.

Finalmente, las autoridades de Ecatepec señalaron que este siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales, pues parece ser que cuando se desató el fuego, no había ningún creyente o trabajador al interior de la iglesia. A la fecha de publicación de esta nota, no se han dado detalles sobre los motivos que provocarían el incendio. Tampoco se ha puntualizado a cuánto ascenderían los daños materiales en el inmueble.

