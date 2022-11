Hijo de la diputada federal Sandra Navarro sufre atentando; balearon su auto en Guaymas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- La hechos violentos que se han registrado durante los últimos días en Guaymas, alcanzaron al hijo de la diputada federal de Morena, Sandra Navarro Conckle, a quien le dispararon cuando se trasladaba a bordo de su automóvil. El suceso tuvo lugar alrededor de las 17:00 horas del pasado sábado, cuando se reportó que una camioneta negra, modelo reciente y con vidrios polarizados resultó baleada en la colonia Caliche.

Cabe señalar que hasta el momento no se reportan personas lesionadas por este ataque armado y no hay más información sobre lo sucedido esa tarde frente a la fuente del Obelisco. Asimismo, la diputada Sandra Navarro no ha dado ninguna declaración sobre el tema.

Respecto a la ola de violencia se vive en Guaymas, la Fiscalía de Sonora informó que investiga el asesinato de 3 personas y 2 lesionados por bala en distintos casos ocurridos este domingo. Sayra Isabel, de 36 años de edad, fue privada de la vida; testigos señalan que la vivienda donde sucedieron los hechos, en la colonia Las Palmas, era utilizada como punto de venta de narcótico, por lo que se investiga sobre el o los probables responsables.

Además, también se indagan dos ataques directos que dejaron un lesionado y a otro sin vida en hechos registrados, por separado, en las colonias Colinas y Miguel Hidalgo, respectivamente. A las 16:00 horas fue trasladado Cruz Dionicio, de 40 años, de oficio lavador de carros con registros penales por portación de arma prohibida y violencia familiar, a recibir atención médica por heridas, de proyectiles de arma de fuego, en tórax y fractura de codo.

Como Pedro Misael, de 32 años, fue identificada la persona privada de la vida en el patio de una vivienda en la colonia Miguel Hidalgo, de donde se recolectaron nueve casquillos percutidos de grueso calibre. La mañana de este lunes 31 de octubre se encontraron cuatro cuerpos sin vida en el sector Caliche y cerca del puente de la comisaría de San Carlos.

Poco después de las 8:00 horas, dos cuerpos 'embolsados' fueron encontrados en el Cerro Gandareño, a espaldas de la Guardería Arco Iris. Otros dos cuerpos sin vida fueron hallados poco después de las 9:00 horas sobre un camino de terracería cerca del puente de San Carlos, a unos 200 metros de distancia de la Carretera Internacional.

Fuente: Tribuna