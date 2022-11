Primero fue una cabeza: Perro pasea con una pierna humana; dan con una fosa clandestina

Comparta este artículo

Irapuato, Guanajuato.- Hace algunos días las redes sociales evidenciaron el momento en que un perro caminaba por calles de Zacatecas llevando consigo una cabeza humana, lo que permitió no solo dar con el paradero del can para resguardar los restos, sino que además abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso. Ahora la situación parece repetirse pero en Irapuato donde un can fue visto con una pierna humana, evento que a su vez permitió dar con el paradero de una fosa clandestina donde se exhumaron los restos.

Este evento tuvo lugar en la colonia Santa Fe del municipio antes mencionado al cual acudieron las autoridades quienes en compañía de elementos del colectivo Hasta encontrarte, siguieron al perro con la extremidad el cual terminó por guiarlos hasta la zona marginada donde estaba la fosa clandestina, misma que estaba oculta por unas paredes que evitaban ver el terreno con claridad.

La Fiscalía General del Estado (FGE), detalló que esta fosa clandestina está muy cerca de las instalaciones del CBTIS 65 de Irapuato, mismo que está my cerca a la salida con León. Peritos se encargaron de revisar la zona desde el pasado viernes 28 de octubre y a la fecha se habla de un total de 44 bolsas con restos exhumados, los cuales ha quedado bajo resguardo a modo de ubicar la identidad de los finados.

"En una calle de terracería, a un costado de la barda de las vías del ferrocarril, en el Fraccionamiento Santa Fe 2da Sección se localizó un resto corpóreo (extremidad inferior) y dentro del predio bardeado con ladrillo rojo, se encontraron bolsas enterradas con olor fétido. Perito Criminalista procesa el lugar y se procede al traslado a SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley", mencionaron las autoridades.

Por el momento, solo se ha hablado de un total de 52 bolsas negras emplayadas en cuyo interior no se ha determinado la cantidad de restos abandonados. Vecinos han remarcado que la zona es una considerada peligrosa y por tal motivo, brigadistas encargados de buscar a personas desaparecidas no podían entrar a la zona para tener alguna pista de los desaparecidos hasta que el can fue visto en varias ocasiones con los restos humanos.

