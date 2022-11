A la orilla de una brecha, localizan el cadáver de un hombre en Guanajuato

Comparta este artículo

Pueblo Nuevo, Guanajuato.- Durante la tarde de este domingo 20 de noviembre, en el municipio de Pueblo Nuevo, Guanajuato, ocurrió el hallazgo del cadáver de una persona del sexo masculino, quien se encontraba a la orilla de un camino, donde se pudo observar que contaba con evidentes huellas de violencia, sin conocerse el paradero de los agresores.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas, sobre un camino asfaltado que conduce al poblado el Durazno y que también comunica al lateral del Canal de Coria, en el ya mencionado asentamiento, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las distintas órdenes de Gobierno, quienes reaccionaron ante los reportes sobre un cadáver a la vista.

Autoridades trabajan en la zona

Primeros informes mencionan que el ahora occiso presentaba huellas de sangre en la cabeza, además de signos de tortura, al encontrarse a la orilla de una brecha, donde estuvieron presentes los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes a su arribo solo determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que a los pocos minutos se retiraron.

Acordonan el sitio del crimen

Hasta la zona del crimen llegaron los agentes de la Policía Municipal y Estatal, quienes se encargaron del resguardo del sitio, todo para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato (FGJE) iniciara con las primeras indagatorias, además de la apertura de una carpeta.

Por el momento, se conoce que el ahora occiso ya fue enviado con rumbo hacia las inmediaciones de la morgue del Servicio Médico Forense (Semefo) con sede en la ciudad de Guanajuato capital, donde le realizarán su respectiva necropsia de ley, además de los trámites legales correspondientes por homicidio, sin contar con dato alguno sobre su identidad.

Fuente: Tribuna