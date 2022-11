VIDEO: Así fue el hallazgo de Elizabeth, la niña que desapareció en CDMX tras tomar un camión

Comparta este artículo

Hidalgo, México.- El pasado 15 de noviembre fue el día que comenzó la búsqueda de Elizabeth 'J', una niña de solo 12 años que desapareció en inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX). Luego de cuatro días de búsqueda y de revelar información sobre sus últimos movimientos, la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX) confirmó que la infante fue encontrada, sana y salva, en el estado de Hidalgo.

A través de sus redes sociales, la dependencia liderada por Ernestina Godoy informó que el pasado sábado 19 de noviembre Elizabeth 'J', la menor de 12 años que desapareció en CDMX fue encontrada con vida en la terminal de autobuses de la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo. Puntualizó que esto fue notificado a la familia de la niña y que pronto las autoridades los reencontraría.

La menor Elizabeth 'J' fue encontrada con vida. Foto: Twitter

Localizamos a Elizabeth, sana y salva. Nuestros detectives de Policía de Investigación (PDI) la ubicaron en la terminal de autobuses en Pachuca, Hidalgo. Su familia ya fue informada y pronto se reencontrará con la adolescente", expresó la FGJ-CDMX en sus redes sociales.

Cabe recordar que la última vez que la menor fue vista, según la Alerta Amber que se difundió en redes, fue el pasado 15 de noviembre del 2022; se detalló que la infante tomó el transporte escolar de su escuela secundaria y que no descendió dónde siempre. Sin embargo, días después, la Fiscalía capitalina reveló imágenes del recorrido de Elizabeth por las colonias Lomas de Becerra y la Unidad Habitacional Lomas de Becerra. Incluso señaló desaparición voluntaria.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

No obstante, esta información indignó a la familia de la menor, debido a que los datos no fueron presentados con ellos previamente. En llamada telefónica Ernestina Godoy ofreció disculpas por esta acción, en tanto que los padres de la niña rechazó la versión de la ausencia voluntaria y acusaron que la Fiscalía “no tiene nada” en la investigación por la desaparición de su hija. No se han dado más detalles sobre esta acción.

Fuente: Tribuna