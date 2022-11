Voraz siniestro en vivienda de Ciudad Obregón provoca pánico y moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la mañana del pasado miércoles en inmediaciones de la colonia Nueva Palmira, en la cabecera municipal de Cajeme, Sonora, luego de que se desatara un voraz incendio, el cual causó severos daños en una vivienda. Por fortuna, este siniestro fue atendido por las autoridades locales y no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se reportaron la mañana del 23 de noviembre del 2022, alrededor de las 11:00 horas, tiempo local, en una casa ubicada en la calle Antonio Yocupicio, entre Coahuila y Tabasco, en la colonia Nueva Palmira, de Ciudad Obregón. Se detalló que la propietaria del inmueble dejó una resistencia eléctrica encendida para calentar agua dentro de una cubeta.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Incendio en Ciudad Obregón desata pánico. Foto: Facebook

No obstante, debido a que la resistencia estuvo mucho tiempo en ese sitio provocó un corto circuito, el cual desató el fuego por toda la vivienda; las llamas se extendieron por dos habitaciones de la planta, mientras la mujer y su hijo estaban dentro de la casa. Por fortuna, lograron salir y ponerse a salvo del fuego, en tanto que vecinos y testigos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

A la brevedad se hicieron presentes elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Cajeme, quienes con máquinas extintoras E-07 y E-04 lograron sofocar las llamas en cuestión de minutos. También arribaron a la escena paramédicos de la Cruz Roja, no obstante, informaron que este evento no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar. Trascendió que en la vivienda estaban gatos encerrados, pero fortuna estos también resultaron ilesos. Las pérdidas fueron solo materiales, mas no se cuantificaron al momento.

Fuente: Tribuna