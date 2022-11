Guaymas: A un año del asesinato de Marisol Cuadras en el 25N, solo hay total impunidad

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- A las afueras del palacio municipal de Guaymas, Marisol Cuadras fue asesinada el pasado 25 de noviembre de 2021, a un año del hecho no se puede decir que se hizo justicia para ella y para todas las mujeres que se estaban manifestando por el Día de la No Violencia Contra la Mujer, pues aunque se identificaron a algunos de los autores materiales del hecho la investigación del caso no avanza.

Reyna Benavides Juárez, integrante del Colectivo Feministas del Mar y amiga de Marisol, expresó que “existen más dudas que respuestas, no ha existido una reparación del daño, no ha existido una justicia plena. Ha sido un año muy difícil, la lucha por nuestros sueños continúa, aunque tengamos el corazón vacío”.

Marisol Cuadras fue asesinada en Guaymas, el 25 N del año pasado.

La feminista agregó: “reflexionando lo sucedido en el 2021, ser mujer es una condena de violencia y muerte en nuestro país, y lo vivimos también en Guaymas, no merecemos esto, lamentablemente la violencia se ha normalizado en nuestra comunidad, la gente comparte en redes códigos rojos, fichas de desaparecidos, es algo que no debe suceder, el estado debe garantizarnos paz y justicia”, citó la sobreviviente del atentado al palacio municipal.

Se cumple un año sin Marisol Cuadras.

En el mes mayo la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dio a conocer que Brayan Maximiliano, alias ‘El 18’ y/o ‘La Monja’ había sido arrestado por ser el probable autor material e intelectual al planear al ataque, proveer las armas y explosivos, contratar al sicario ejecutor, así como al francotirador y a todos los participantes en la agresión.

Además dijo que se tenían identificados a varios autores materiales entre ellos Carlos Alberto Mejía alias ‘El Plebeyo’, Julián Alejandro ‘El Güerito’, quien fue asesinado el 5 de diciembre del 2021 en el municipio de Empalme al igual que Iván Alejandro ‘El Talibán’. Sin embargo, nada más se ha sabido de las investigaciones del caso.

Se cumple un año sin Marisol Cuadras.

