Voraz incendio en vivienda de Cajeme moviliza a los Bomberos: Inmueble queda hecho cenizas

Cajeme, Sonora.- La tarde del pasado miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones del Valle del Yaqui, en el municipio de Cajeme, luego de que se reportara un fatídico evento: una vivienda comenzó a arder en llamas. Si bien personal del heroico cuerpo de Bomberos se hizo presente para controlar el incendio, el fuego acabó con el inmueble.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron la tarde del pasado martes 03 de noviembre del 2022, alrededor de las 14:00 horas, tiempo local, en una casa que se encuentra en las calles 900 y 2, cerca del Pueblo Yaqui. Se detalló que el dueño de la vivienda, un masculino de 69 años de edad, salió a realizar unas compras y que ahí le informaron que su casa se estaba quemando, por lo que regresó de inmediato a ver qué ocurría.

Vecinos que vieron el incendio dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y elementos del heroico cuerpo de Bomberos con máquinas extintoras E-07 y E-04. Lamentablemente, nada pudieron hacer por la casa, pues debido a que esta estaba construida con paredes de ladrillo, techo de lámina y madera, quedó reducida a cenizas.

Las autoridades tomaron nota del siniestro para realizar el informe correspondiente sobre este siniestro, el cual por fortuna no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar. No obstante, este habría causado pérdidas materiales totales, las cuales aún no se especifican, sin embargo dañó una sala, una estufa, un comedor, un clóset, una lavadora, una cama y loza de cocina. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce qué provocó el siniestro.

