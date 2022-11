FUERTE VIDEO: Intento de asalto a una familia en CDMX termina con un 'abuelito' muerto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado martes 29 de noviembre, cerca de las 23:30 horas, un grupo de presuntos delincuentes trató de asaltar a una familia que circulaba sobre Eje 3 Troncoso y Avenida Apatlaco en la colonia Purísima de la alcaldía Iztapalapa, acción que aparentemente no consiguen pero no por ello evitaron dispararle al conductor del vehículo particular, un adulto mayor que terminó malherido sobre el pavimento causando alarma entre los testigos que también circulaban sobre esta vialidad.

Mediante las redes sociales se ha viralizado el momento exacto en que se escuchan detonaciones, al tiempo que los presuntos criminales corren para escapar de las autoridades que estaban por arribar; no obstante, conforme avanza el sujeto que grabó los hechos, se aprecia cómo el adulto mayor queda tirado sobre la cinta asiática mientras que el resto de la familia grita desesperada por ayuda.

Los tres presuntos delincuentes que trataron de despojar a esta familia de sus pertenencias, se dan a la fuga mientras que un grupo de mujeres que viajaba con el ahora cocido, intentan salvarle la vida pero no lo logran. Cabe destacar que la identidad del hombre no ha sido revelada pero se cree que tenía aproximadamente 65 años de edad.

Advertencia, las imágenes son fuertes y por ello, se recomienda discreción.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), arribaron al lugar para atender a las víctimas, al tiempo que peritos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX se encargaron de resguardar el cuerpo y con ello, abrir la carpeta de investigación que permitirá esclarecer los hechos. Es importante señalar que la policía capitalina desplegó un operativo de búsqueda a modo de ubicar a los presuntos delincuentes, lo que derivó en la detención de uno de los tres que estarían vinculados a este evento.

Omar García Harfuch, titular de la SSC, informó a través de las redes sociales que tras esta detención, quedaba pendiente la ubicación de los dos presuntos delincuentes más vinculados a este intento de asalto. Aunque se mostró la foto del detenido, no se reveló su identidad, edad o bien, el sitio del cual es originario. Será en las siguientes horas cuando la policía capitalina actualice esta investigación.

De manera extraoficial se ha remarcado que las víctimas habían estado previo a este evento en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) donde visitaron casas de cambio para intercambiar divisas, por lo que los delincuentes, sabiendo que contaban con dinero, los persiguieron a modo de tratar de arrebatárselo. Al haber resistencia, se registró la detonación que acabó con la vida del conductor del automóvil.

