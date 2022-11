Accidente en CDMX provoca caos vial: Tráiler se impacta contra árboles; reportan 3 víctimas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las primeras horas de este viernes se reportó caos vial en el Circuito Interior, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), al norte de la Ciudad de México (CDMX), esto porque un tráiler sufrió fallas mecánicas y se impactó contra al menos dos árboles. De inmediato, se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Accidente vehicular moviliza a las autoridades. Foto: Twitter

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la mañana de este 04 de noviembre del 2022, alrededor de las 06:30 horas, tiempo del centro de México, en el Circuito Interior, a la altura de la calle Mellado en la colonia Valle Gómez, en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Se detalló que una unidad de carga se impactó contra al menos dos árboles, lo que provocó que la circulación se cerrará durante varios minutos, y el tránsito fuera lento en dicha vialidad.

Testigos dieron aviso a las autoridades, a lo que se movilizaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), liderados por Omar García Harfuch, y elementos del heroico cuerpo de Bomberos capitalino, el cual empezó con labores de limpieza para poder retirar al tráiler. De igual forma, medios locales señalaron que la unidad pesada dañó el árbol, por lo que es probable que este sea retirado, a fin de evitar otros siniestros.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Sobre el saldo de este fatídico evento, se dijo que tres personas que viajaban en el tráiler resultaron lesionadas, no obstante, las heridas que se les hicieron no ameritaron de un traslado a un hospital; solo fueron revisadas por paramédicos de emergencias que se movilizaron tras recibir la alerta por el accidente. En tanto, las autoridades no han dado información sobre si el chofer del tráiler quedó detenido, por lo que se desconoce su situación legal del conductor.

Fuente: Tribuna