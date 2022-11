Indignante: Empleado de una tienda roba dinero desde el celular de una 'abuelita'; lo llevó a reparar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Quedarse sin celular en la actualidad es una de las 'tragedias' que más le duelen a la ciudadania, pues los aparatos móviles se han convertido en una herramienta tan necesaria, ya sea para trabajar o simplemente para estar cerca de los nuestros o ver redes sociales, que pensar en pasar un día sin el dispositivo es un asunto lamentable; no obstante, más lo es cuando en teoría lo dejas en manos de expertos para repararlo y en lugar de eso, terminan por cometer robo.

Esto le sucedió a una mujer de la tercera edad quien llevó su teléfono móvil a reparar a la tienda MacStore Altavista, ubicada al sur de la capital mexicana, evento que fue denunciado por una joven a través de las redes sociales quien insistió en que el empleado de la tienda ingresó sin autorización a al aplicación del banco de la mujer y, al ver que ten fondos, generó una clave para retirar dinero sin tarjeta, todo mientras debía encargarse solo de reparar el dispositivo móvil.

Foto ilustrativa

La denunciante incluso remarcó que el dinero que el hampón sacó fue nada más que de cinco mil pesos, por lo que ha pedido a la empresa, la que se encarga de venta de artículos y accesorios de la marca Apple, hacer algo al respecto pues la afectada es su tía; incluso, hizo énfasis en que el trabajador de esta tienda quedó grabado en video y esto podría ayudar a señalar responsabilidad del robo.

"Aún con el video, ni siquiera eres para pedir disculpas o indemnizar a mi tía. Porque resulta que pagó alrededor de $400 por el servicio, pero terminó sin $5,000 gracias a uno de tus empleados rateros. Se están aprovechando de este sector de la población con poco conocimiento", dice la denuncia.

Empleado de la tienda MacStore. Foto: Twitter

La joven que pidió apoyo a través de la plataforma Twitter, informó que el empleado en cuestión, el cual no se conoce identidad, manipuló el aparato sin seguir los protocolos, pues le había pedido a la mujer de la tercera edad, alejarse del mostrador y escribir algunas contraseñas en papel, algo que la fémina hizo confiando en que era parte del trabajo del sujeto quien una vez estando a solas, aprovechó para cometer el crimen.

Foto: captura de pantalla

La tienda señalada por este delito, se pronunció solo patrarecomendar a los clientes no acudir a solas a las diversas sucursales que hay en el país para así evitar que se lleven acabo estas acciones; sin embargo, no se sabe si darán apoyo a las víctimas pues solo se hizo hincapié en que se revisaría el reporte. No se ha mencionado si ya hay una denuncia o bien, si el empleado fue cesado de sus actividades.

Fuente: Tribuna