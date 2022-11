Ciudad Obregón: Agresión armada en plena fiesta desata terror y moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la tarde del pasado sábado cuando, a plena luz del día, un comando armado abrió fuego contra los presentes en una fiesta que se realizaba en la colonia Miravalle, en la cabecera municipal de Cajeme, en Sonora. Los afectados dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y de desplegó un intenso operativo.

Autoridades se movilizaron por una agresión armada en la colonia Miravalle, de Ciudad Obregón, Sonora. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado 5 de noviembre del 2022, alrededor de las 16:30 horas, tiempo local, por la Valle del Venado entre Valle San Joaquín y Valle Rosado, en la colonia Miravalle, de Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un grupo de personas estaba en una reunión, disfrutando de su fin de semana, cuando comenzaron a escuchar balazos. Vieron que los impactos estaban siendo dirigidos a ellos.

Los gatilleros, presuntamente, abrieron fuego desde un vehículo sedán, del cual no se tiene más información hasta ahora. Luego de la agresión armada estos huyeron a toda velocidad hacia un rumbo desconocido, en tanto que los afectados dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Por fortuna, trascendió que este hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, por lo que no fue requerida la presencia de paramédicos de la Cruz Roja. Los uniformados tomaron nota de los hechos y acordonaron el perímetro para que agentes de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) realizaran las diligencias correspondientes. A la fecha de publicación de esta nota, aún no hay detalles sobre el móvil de la agresión, ni sobre la identidad de los tiradores.

