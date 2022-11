Fue por voluntad propia: Rautel 'N', implicado en la muerte de Ariadna Fernanda, se entrega en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La tarde del pasado domingo 6 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reveló que tras la detención de Vanessa 'N', presunta amiga de la joven Ariadna Fernanda quien fue hallada sin vida en el municipio de Tepoztlán en el Estado de Morelos, se emitía una ficha de búsqueda de Rautel 'N' luego que varios videos lo mostraran cargando los restos de la joven para abandonarlos en el municipio antes señalado.

Ariadna Fernanda de 27 años de edad, fue reportada como desaparecida el pasado 31 de octubre del presente año tras supuestamente abordar un taxi en la colonia Condesa de a capital, sitio al cual habría acudido a un bar. Sin embargo, tras encontrar sus restos en el Estado de Morelos, comenzó una investigación que arrojó que la antes mencionada murió en un domicilio de la misma demarcación y tras ello, sus restos fueron abandonados por al menos dos personas, según informaba la titular de la Fiscalía de CDMX, Ernestina Godoy quien a su vez apuntó que se investigaba el delito por feminicidio.

Durante las primeras horas de este lunes 7 de noviembre, Rautel 'N', presunta expareja sentimental de la finada, quien además está implicado en el deceso y además asistió al sepelio de la joven, acudió las autoridades de Monterrey para entregarse pues fue de su conocimiento la emisión de una ficha de búsqueda, la cual dio pie a que además se emitiera una alerta migratoria para pedirle abandonar el país.

Foto: Fiscalía CDMX

En compañía de su abogado, el presunto feminicida se dijo inocente de los cargos que se le imputan por los que la Fiscalía de la capital mexicana lo busca, acción por la cual se enteró a través de los medios de comunicación; todo esto ante los responsables de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres en Nuevo León quienes confirmaron que por voluntad propia había acudido ante ellos.

"Me acabo de enterar que tengo una orden de aprehensión en mi contra, girada por un juez de la Ciudad de México, soy inocente de lo que se me imputa, no la mate, es por ello que vengo a afrontar la justicia. Así como ha sido de mediático el caso, confío en la justicia y en Dios que sabe que soy inocente", dio ante las cámaras de televisión.