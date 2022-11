Agresión armada en plena calle de Sonora deja una víctima; autoridades lo identifican

Comparta este artículo

Bácum, Sonora.- La tarde del pasado lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones del municipio de Bácum, luego de que se reportara una agresión armada, la cual ocurrió la noche del domingo y dejó una víctima herida. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de él o los gatilleros, así como el móvil del tiroteo.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado ocurrió la noche del domingo 06 de noviembre del 2022, en el ejido de La Tinajera, en el municipio de Bácum, en Sonora. Se detalló que un masculino de 23 años identificado como Hugo David R. E., llegó al área de Urgencias de un centro hospitalario en dicho poblado, debido a que presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda.

No obstante, fue hasta la tarde del pasado lunes 07 de noviembre, alrededor de las 15:30 horas, cuando las autoridades del municipio de Bácum se hicieron presentes en el nosocomio para tomar nota del siniestro, del cual aún no se tienen detalles. Solo se dijo que la víctima tuvo que quedarse internada bajo observación médica debido a la herida que le produjo un balazo; sobre el gatillero o sicarios responsables, aún no hay información.

Trascendió que el Ministerio Público del Fuero Común adscrito al hospital de la Secretaría de Salud y que oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) realizarán las pesquisas correspondientes por esta agresión armada. Información extraoficial apunta que la herida pudo haber sido producida tras una riña en el ejido de La Tinajera, en Bácum.

Fuente: Tribuna