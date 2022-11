Rescatan a tres menores y arrestan a su madre; no iban a la escuela y eran víctimas de abuso

Comparta este artículo

Ocotlán, Jalisco.- La Fiscalía del Estado de Jalisco informó este miércoles que fue posible rescatar en el municipio de Ocotlán, a tres menores de edad que eran víctimas de varios delitos, entre ellos abuso. Por ello fue arrestada y vinculada a proceso la madre de de los jóvenes de nombre Sandra Belén S., por su probable responsabilidad en estos hechos y por lo cual permanecerá en prisión preventiva durante 2 años.

Se pudo establecer en las pesquisas que Sandra Belén S. vivía con sus tres hijos en una casa improvisada, la cual estaba localizada en la colonia La Primavera, en el municipio de Ocotlán, y se encontraba únicamente tapada con láminas, cobijas y hules, sitio en el que presuntamente los maltrataba física y psicológicamente. Además de lo anterior, supuestamente no los alimentaba, no tenía el cuidado de su aseo personal, no los llevaba a la escuela.

Además, enviaba a su hijo menor a pedir dinero en la vía pública. Por otra parte se le señala por consumir drogas delante de los infantes a quienes les echaba el humo en las caras, a la par de que también permitió en varias ocasiones que un sujeto quien era su pareja sentimental, presuntamente abusara de una de sus hijas, entre otros actos inmorales que pusieron en riesgo al resto de los niños. Todo esto ocurrió durante el presente año.

En un acto socialmente responsable, ciudadanos que tuvieron conocimiento de estos sucesos denunciaron la situación, por lo que de inmediato la Fiscalía Especial Regional realizó los actos de investigación. En primera instancia fueron rescatadas las víctimas, quienes quedaron bajo resguardo de dicha autoridad, en un albergue. Prosiguiendo con las diligencias, se obtuvieron diversas evidencias delictivas contra Sandra Belén S.

Por lo cual fue señalada por su probable responsabilidad en los delitos de abuso infantil y corrupción de menores, ambas con agravante, así como maltrato infantil y supresión al Estado Civil debido a que la niña más pequeña no fue registrada desde su nacimiento, motivo por el que se solicitó una orden de aprehensión en su contra. Agentes de la Policía de Investigación la capturaron y la pusieron a disposición del juez de control y oralidad que la requería.

Fuente: Tribuna y FE Jalisco