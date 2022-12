De nuevo: Mujer cae a una coladera abierta en CDMX; resulta con lesiones menores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tema de las coladeras abiertas en la capital mexicana se ha vuelto una constante, en especial cuando han causado entre lesiones a los transeúntes como pérdidas humanas; ejemplo de ello fue el momento en que dos jóvenes, quienes se dirigían al Palacio de los Deportes en la alcaldía Iztacalco para el concierto de la agrupación de rock Zoe, no se percataron de la presencia de una y cayeron al registro de aguas negras donde murieron ahogadas.

Coladera abierta cerca de Palacio de los Deportes

Derivado de este evento, el Gobierno de la Ciudad de México recordó que hay una manera de reportar las coladeras abiertas y con ello, evitar que no solo los ciudadanos se vean afectados por un posible accidente, sino que además los automovilistas podrían circular sin afectaciones. No obstante, en redes sociales se ha hecho viral el momento en que una mujer cae a un registro sin tapa y resulta con golpes en las piernas, pecho y brazos.

Los hechos sucedieron en la colonia colonia Santa Cruz Atoyac ubicada en la alcaldía Benito Juárez y se observa cómo la fémina se dispone a cruzar la calle; no obstante, no se percata que delante de ella hay un registro sin tapa y desafortunadamente cae. De manera inmediata, consigue salir pero no con ello se libra de las lesiones. Un ciudadano quien fue testigo de los hechos, acude a socorrerla pero para entonces, la mujer ya estaba fuera de peligro.

Al haberse dado a conocer este evento, vecinos de la citada colonia refirieron que la coladera en cuestión pertenece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y pese a las denuncias que se hicieron para reportarla, pasaron tres semanas para que se colocara in trafitambo que advierta sobre el registro abierto y con ello, se evitemos accidentes de este tipo. Cabe destacar que las autoridades locales solo hicieron esta advertencia pero hasta ahora, no se ha solucionado el problema.

Las autoridades capitalinas recordaron que para hacer una denuncia respecto a registros sin tapa, se puede hacer a través de Locatel llamando al 55 56 58 11 11 o bien, en las redes sociales tanto de la CFE como del Sistema de Aguas de la CDMX (Sacmex), que son las dependencia que más han tenido que hacer frente al robo de las tapas de los registros en cuestión, por lo que a su vez se hizo la invitación a dejar de cometer este tipo de crimen pues desafortunadamente los accidentes se siguen registrando entre los residentes de la urbe.

Imagen ilustrativa

Fuente: Tribuna