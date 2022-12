Terrible final: Mujer diagnosticada con parálisis murió en CDMX; ratones le comieron el rostro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presencia de ratas o ratones en domicilios particulares, oficinas o hasta la vía pública son motivo de urgencia de parte de las autoridades pues los roedores representan una plaga y crisis sanitaria que pone en peligro la salud de la ciudadanía en general; sin embargo, para una joven de 20 años de edad y quien era residente de la capital mexicana, la ingesta de alimentos contaminados por estas especies no fue lo que la llevó a perder la vida, sino que su deceso se dio en situaciones más alarmantes.

De acuerdo con lo expuesto por el periodista Carlos Jiménez, Sandra de 20 años de edad, fue diagnosticada con parálisis cerebral infantil, enfermedad que le impedía no solo ser independiente sino que además no podía moverse o expresarse con facilidad por lo que además tampoco pudo advertir por la presencia de estos animales en su casa, los cuales, le dejaron diversas mordidas en el rostro.

La joven en cuestión, permanecía en su casa ubicada en la capital, inmueble donde los roedores comenzaron a buscar comida y hasta llegaban con facilidad a su rostro, el cual resultó lesionado. Tuvieron que pasar varios días para que los familiares se dieran cuenta de la situación y la llevaran a un nosocomio para ser atendida pues aparentemente presentaba dificultades para poder respirar.

Una vez en el hospital de la urbe, los médicos no pudieron hacer nada por la salud de la joven y fue declarada sin vida. A pesar de haber sido llevada al centro de salud, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una carpeta de investigación para esclarecer los motivos por los cuales resultó con tales heridas; incluso, internautas han mostrado indignación pues argumentan que, para no haber notado las heridas o bien la presencia de roedores cerca de la joven, se debe a que no le prestaban atención suficiente.

Enfermedades que transmiten los ratones a los humanos

Aunque estas especies suelen causar sentimientos encontrados entre la ciudadanía, pues hay algunos que las consideran animales de compañía como es el caso e perros o gatos, otros simplemente sienten miedo o repulsión con su presencia. Sin embargo, científicos han demostrado que hay varias enfermedades que estas especies transmiten a los humanos y entre ellas destacan la salmonelosis, parásitos internos y externos, fiebre por mordedura, peste bubónica o leptospirosis, por mencionar algunas, las cuales se pueden contagiar de manera directa o indirecta.

Para evitar cualquier tipo de enfermedades y sorbe todo la presencia de estos animales, se recomienda mantener la basura fuera de casa y procurar que los servicios de limpia la recojan con frecuencia; ademas, se pide mantener registros de drenaje sellados y sobre todo, evitar mantener alimentos a la intemperie y, si se cuenta con un jardín, mantenerlo limpio y en buen estado.

