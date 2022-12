Brutal: Masculino de 26 años se pega un balazo y termina en nosocomio de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones del Hospital General, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que a este arribara un hombre que presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego en la pierna. El afectado señaló que, de forma accidental, se disparó, a la par que negó ser víctima de una agresión armada.

Los primeros reportes sobre este hecho señalan que la mañana del pasado miércoles 14 de diciembre del 2022, alrededor de las 11:50 horas, tiempo local, el afectado, quien se identificó como José Carlos P. P., de 26 años de edad, habitante del ejido Francisco Javier Mina, Campo 60, estaba maniobrando con un arma de fuego cuando esta, accidentalmente de disparó y le golpeó la pierna derecha.

Autoridades se movilizaron por un lesionado en Cajeme.

De inmediato, el lesionado acudió a la base de la Cruz Roja que se encuentra cerca de su casa, para que paramédicos le brindaran los primeros auxilios. Debido a la severidad de las lesiones, los socorros determinaron llevarlo a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja al área de urgencias del Hospital General de Ciudad Obregón. Ahí la víctima fue diagnosticada con una herida producida por proyectil de arma de fuego por un orificio de entrada en fémur derecho sin orificio de salida.

Asimismo, se hicieron presentes agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal con apoyo de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes entrevistaron a la víctima. No obstante, el lesionado sostuvo que todo se trató de un incidente, del cual no dio más detalles. Información extraoficial señaló que el arma no quedó asegurada por las autoridades.

