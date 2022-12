Contralor del Ayuntamiento de Abasolo es finado a tiros por desconocidos

Comparta este artículo

Abasolo, Guanajuato.- Durante la tarde del pasado miércoles 14 de diciembre, en el municipio de Abasolo, Guanajuato, ocurrió el asesinato de una persona del sexo masculino, la cual viajaba a bordo de un automóvil cuando desconocidos se le acercaron para dispararle en múltiples ocasiones y posteriormente escapar sin dejar rastro alguno, por lo que no hubieron detenidos.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas, sobre las calles Echegaray y Primavera, en la zona centro de la ciudad, donde se suscitó una gran movilización de autoridades de las distintas órdenes de Gobierno, quienes reaccionaron de manera rápida ante la activación del código rojo por las múltiples detonaciones en plena vía pública.

Acordonan el sitio del crimen

Primeros informes mencionan que el ahora occiso fue identificado como Erick C. C., quien fungía como contralor del Ayuntamiento de Abasolo, mismo que dejó de existir de manera instantánea al no poder resistir las múltiples heridas, por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana no pudieron hacer nada para salvarle la vida, por lo que a los pocos minutos procedieron en retirarse.

Hasta el lugar de los hechos acudieron los uniformados de la Policía Municipal y Estatal, quienes se encargaron del resguardo de la zona, todo para que el personal de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato (FGJE) comenzara con las primeras averiguaciones, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación.

Por el momento, se sabe que el cadáver ya fue enviado con rumbo hacia las inmediaciones del anfiteatro del Servicio Médico Forense (Semefo) con sede en la ciudad de Guanajuato capital, donde le realizarán la necropsia de rigor, además de los trámites legales correspondientes por homicidio, a la espera de nuevas actualizaciones en cuanto al caso.

Fuente: Tribuna