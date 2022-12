Relevan nueva información sobre balacera contra Ciro Gómez Leyva: Contratarían al tirador

Ciudad de México.- Las pesquisas por la balacera contra el periodista y presentador de noticias de Imagen Televisión, Ciro Gómez Leyva, continúan a tres días del atentado. Ahora, ha trascendido nueva información sobre el hecho que por poco le quita la vida al también columnista: los balazos habrían sido ejecutados por alguien "que sabe empuñar un arma", por lo que se cree que el gatillero habría sido contratado.

Esta información fue compartida al periodista Joaquín López-Dóriga por un especialista en balística. En una entrevista, el experto mencionó que los disparos que impactaron contra la camioneta blindada de Ciro Gómez Leyva, en el ataque ocurrido la noche del pasado jueves 15 de diciembre, muestran que el tirador sería una persona que sabe manejar un arma, pues estos quedaron juntos, por lo que se puede inferir que se trata de un sujeto contratado para realizar el atentado.

Ciro Gómez Leyva denunció una agresión armada en su contra. Foto: Twitter

Cuando son efectuados por alguien que no sabe, los impactos presentan una separación, ya que no hay fijación al empuñar el arma y el movimiento del carro [mecanismo del arma], provoca que los impactos sufran dispersión, o sea, separación. Y aquí los impactos están casi juntos", expresó el especialista a 'López-Dóriga Digital'.

Cabe mencionar que hasta ahora, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), ni la Fiscalía General de Justicia Capitalina (FGJ-CDMX) han confirmado que se tratara de un sicario contratado; la información proporcionada por el especialista serviría como una teoría que hace falta confirmar con otras investigaciones y datos complementarios.

La noche del pasado jueves 15 de diciembre, el periodista de Imagen Televisión, Ciro Gómez Leyva, denunció mediante sus redes sociales que alrededor de las 23:10 horas, tiempo local, a 200 metros cerca de su vivienda, sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra él, quien viajaba en una camioneta blindada. Por fortuna, el presentador de noticias salió ileso.

A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades", denunció el comunicador en su cuenta de Twitter.