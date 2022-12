De no creerse: Comando 'levanta' a hombre en Cajeme; lo liberan porque "se equivocaron"

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- La violencia no para en Cajeme, uno de los cincuenta municipios prioritarios en materia de seguridad para el Gobierno Federal. Ahora, un comando armado 'levantó' a un masculino en inmediaciones de la ciudad; no obstante, tras realizarle varias preguntas a la víctima, los presuntos delincuentes se percataron de este que este no era a quien buscaban, por lo que lo dejaron 'libre'.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado 17 de diciembre del 2022, alrededor de las 23:30 horas, tiempo local, por la calle 200 y bulevar Justo Sierra, a las afueras de una tienda de autoservicio, en Cajeme. Se detalló que la víctima fue a realizar unas compras cuando fue abordado por un sujeto armado que tenía en rostro cubierto; este lo abligó a subirse a un vehículo sedán.

Autoridades se movilizaron por un 'levantamiento' en Cajeme, Sonora. Foto: Facebook

En el automotor lo llevaron hasta las calles 300 y 9, frente al Campo 60, municipio de Bácum, según la víctima. Durante el trayecto, el comando armado le estuvo haciendo varias preguntas sobre él, su familia y sus actividades; no obstante, momentos después estos dijeron que "se equivocaron" de hombre y detuvieron el vehículo. Al final, lo aventaron a un canal secundario, donde por fortuna no se lesionó.

La víctima aseguró que caminó hasta las calles 300 y 1, en el Valle del Yaqui, donde pidió auxilio a una persona en un ranchito; desde ahí dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron efectivos de la Policía Municipal de la Comisaría de Providencia, quienes tomaron nota de los hechos y socorrieron a la víctima. Cabe mencionar que el afectado no presentó lesiones corporales, solo una crisis nerviosa tras la privación ilegal de su libertad.

