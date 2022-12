Narcos, los posibles responsables de la balacera contra Ciro Gómez Leyva, declara AMLO

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el ataque armado que vivió el periodista de Imagen Televisión y Grupo Radio Fórmula, Ciro Gómez Leyva la noche del pasado jueves, cerca de su vivienda. Si bien no hay una resolución oficial, el mandatario atribuyó la agresión a la grupos de narcos.

En la 'mañanera' de este 19 de diciembre el jefe del Ejecutivo Federal mexicano pidió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y a la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX) una investigación a fondo sobre el atentado que vivió el periodista Ciro Gómez Leyva hace unos días. En esta misma intervención, comentó que este caso podría estar relacionado con una respuesta de la delincuencia organizada a un reportaje o de grupos contrarios a su gobierno que quieren afectarlo.

Las pesquisas por el ataque contra Ciro Gómez Leyva continúan; AMLO señala al crimen organizado. Foto: Twitter

No descartar ninguna hipótesis. Yo creo que la única hipótesis que se debe descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo represento, no es un gobierno represor, nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos y el principal derecho humano es el derecho a la vida", expresó López Obrador en su conferencia matutina.