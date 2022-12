(VIDEO) Fuerte accidente deja 3 víctimas: una pareja y su mascota; taxista involucrado 'se fuga'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) se movilizaron en inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa, luego de que la madrugada de este viernes se reportara un fuerte accidente vehicular, en el cual un automóvil resultó volcado y una pareja, junto con su mascota, resultaron heridos. El conductor de un automóvil involucrado 'se dio a la fuga' del sitio.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por un accidente en CDMX. Foto: Internet

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes 2 de diciembre del 2022, alrededor de las 03:00 horas, tiempo del centro de México, en la avenida Andrés Molina Enríquez y el Eje 5 Sur, alcaldía Iztapalapa, de la capital mexicana. Se detalló que uno de los automotores involucrados (un auto rojo y un taxi) circulaba a exceso de velocidad y además se pasó un semáforo en rojo, lo que provocó que el fuerte choque.

No obstante no se detalló cuál se los vehículos habría sido el responsable de este siniestro. Tras el choque, el vehículo rojo quedó volcado, y en este se reportaron tres víctimas: una pareja y su mascota, quienes fueron socorridos por las autoridades, en tanto, el otro vehículo, un taxi de la CDMX, resultó con severos daños, mas el conductor de esta unidad huyó del sitio en cuanto pudo. A la fecha de publicación de esta nota, no hay información de su paradero.

Trascendió que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), liderados por Omar García Harfuch, desplegaron un operativo para dar con el taxista que estaría involucrado en el siniestro. A la escena arribaron paramédicos y elementos del heroico cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes realizaron las diligencias correspondientes en la escena.

