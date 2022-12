Sicarios acribillan a joven en vialidad de Ciudad Obregón; identifican a la víctima

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche del pasado martes en inmediaciones de la colonia Amaneceres en la cabecera municipal de Cajeme, Sonora, luego de que se desatara una agresión armada en la que un joven resultó lesionado. Debido a que presentó al menos dos balazos en diferentes partes del cuerpo, fue llevado a un nosocomio de la localidad.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por una agresión armada en Ciudad Obregón, Sonora. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde del pasado martes 20 de diciembre del 2022, alrededor de las 17:50 horas, tiempo local, en la calle Pitahaya, entre Cirio y Chirahui, en la colonia Amaneceres, en Ciudad Obregón, Sonora. Se detalló que un joven identificado como Jaziel Omar L. F., de 20 años de edad, iba caminando cuando fue agredido a balazos por sujetos no identificados.

Luego de la balacera, los sicarios huyeron hacia un rumbo desconocido. Vecinos que escucharon las detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes confirmaron el tiroteo y un herido; tras esto, pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja.

Los socorros informaron que la víctima presentaba una lesión producida por proyectil de arma de fuego en la nuca y otra más en su espalda, por lo que fue llevada a un nosocomio de la región. En tanto, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se hizo presente para realizar las diligencias correspondientes en la zona y levantar los casquillos de arma percutidos, los cuales corresponderían a una nueve milímetros.

Sobre la víctima, no se tiene más información que su nombre, no obstante, información extraoficial detalla que el joven sería originario de la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California. A la fecha de publicación de esta nota, no hay detalles del móvil del ataque, mas se sabe que el agredido se encuentra en calidad de delicado.

Fuente: Tribuna