Atraco al interior de supermercado queda en VIDEO: Sujetos armados asaltan clientes

Jalisco, México.- La violencia y la delincuencia en México no paran, y por desgracia estos hechos violentos pueden ocurrir en cualquier lugar. Tal fue el caso de clientes de un supermercado en Guadalajara, Jalisco: la tarde del miércoles, un parte de sujetos armados entraron al negocio y atracaron a varios clientes. Estos hechos quedaron grabados en video, no obstante, aún no hay información sobre detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 21 de diciembre del 2022, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, en un supermercado que se encuentra muy cerca del estadio de Guadalajara, en la capital de Jalisco, donde cientos de personas acuden a comprar sus despensas. Se detalló que los sujetos armados interceptaron a sus víctimas y, a punta de pistola, los despojaron de sus pertenencias.

Las cámaras de videovigilancia del supermercado captaron los hechos, y exhibieron cómo una de las víctimas fue una mujer que iba con su hija. Las imágenes muestran que uno de los individuos viste playera roja y una gorra color negra, mientras que el segundo delincuente trae puesta una sudadera negra con capucha, aunque casi no aparece en el video. Con su arma, despojan a la mujer de anillos, pulseras e incluso de su cartera, todo frente su pequeña hija.

Momentos después, los mismos delincuentes atracan a un masculino que también hace sus compras en la misma tienda. Si bien las víctimas denunciaron los hechos con los administrativos del supermercado, estos nada pudieron hacer para detener a los maleantes en el momento. Solo dieron aviso a las autoridades, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Guadalajara, quienes tomaron nota de los hechos. Se espera que las autoridades de la localidad brinden más información al respecto.

