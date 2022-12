Joven es atacado a balazos al interior de un local en pleno centro de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este viernes 23 de diciembre, en pleno centro de Ciudad Obregón, se registró una agresión armada al interior de un establecimiento, donde una persona del sexo masculino de aspecto joven resultó lesionado, esto luego de que le dispararan en una mano, por lo que su vida no se encuentra en riesgo.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas, sobre la calle Zaragoza, casi esquina con el Callejón República de Argentina, en el primer Cuadro de Ciudad Obregón, donde se dieron cita los agentes de las distintas órdenes de Gobierno, quienes reaccionaron ante la activación del código rojo por detonaciones de arma de fuego dentro de un bazar.

Trascendió que el agresor se encontraba en una bodega ubicada en dicho callejón, sin embargo, esta versión no pudo ser confirmada, por lo que al fina no hubieron personas aprehendidas, a la espera de nuevas actualizaciones sobre el caso. Mientras que el ofendido fue enviado a un hospital a bordo de una motocicleta, por lo que paramédicos no pudieron hacer nada.

Al sitio acudieron los uniformados de la Policía Municipal y Estatal, quienes se encargaron del resguardo de la zona, todo para que los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) comenzara con las primeras averiguaciones de ley, además de la apertura de una nueva carpeta de investigación para intentar dar con el responsable

Por el momento, el ofendido ya fue enviado de emergencia a un hospital, donde se desconoce cual sea su estado de salud, sin embargo, se cree que podría estar fuera de peligro debido a que la bala le dio en una extremidad.

Fuente: Tribuna