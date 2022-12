Debanhi, Ariadna Fernanda, Brenda y más feminicidios en México que marcaron este 2022

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La violencia contra las mujeres en México no paró en este 2022, e incluso la lista de víctimas aumentó. Los esfuerzos de las autoridades locales parecen no ser suficientes para frenar la inseguridad, abusos y asesinatos de féminas en el país; muchos casos, para poder alcanzar justicia tuvieron que hacerse mediáticos. TRIBUNA te comparte los que se viralizaron este 2022, no obstante, te recuerda que aún hay más que no están siendo investigados.

Desaparición y feminicidio de Debanhi Escobar en Nuevo León

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa es una de las víctimas de feminicidio de este 2022 que aún no recibe justicia. La joven de solo 18 años acudió a una fiesta con sus amigas, en Escobedo, Nuevo León (NL) el 09 de abril y, tras bajarse de un taxi de aplicación, desapareció. 12 días después su cuerpo fue hallado al interior de una cisterna, pese a que ese sitio ya había sido cateado por las autoridades.

Debanhi, víctima de un feminicidio sin resolver. Foto: Twitter

Debido a las irregularidades del caso, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación, en la cual ya se habían realizado tres necropsias. El año concluirá y los padres de Debanhi, Mario Escobar y la señora Dolores Bazaldúa, siguen en su búsqueda de justicia, pues a nueve meses de la muerte de su hija, aún no hay ni detenidos ni información clara sobre qué ocurrió con la joven neolonesa.

Feminicidio de Ariadna Fernanda en CDMX; su cuerpo fue hallado en Morelos

Otro caso mediático que causó indignación a la población mexicana fue el feminicidio de Ariadna Fernanda, en el cual las autoridades de Morelos habrían intervenido para dejar libres a los responsables. La joven de 27 años acudió a una reunión con sus amigos, en la Ciudad de México (CDMX) el 30 de octubre; no obstante, estos denunciaron no saber nada de ella en la noche. En un principio se dijo que la mujer tomó un taxi y que al día siguiente fue hallada sin vida en la carretera de Tepoztlán, Morelos.

Ariadna Fernanda, víctima de feminicidio en México. Foto: Twitter

Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) revelaron que los presuntos responsables de su muerte y el traslado de su cuerpo fueron los mismos amigos de Ariadna Fernanda, quienes tendrían conexiones con el gobierno de Morelos. Si bien por este caso hay dos detenidos que ya fueron vinculados a proceso y están encarcelados, aún queda por determinar el papel de las autoridades morelenses en este caso.

Lidia Gabriela murió en CDMX: Saltó de un auto por miedo a ser secuestrada

Al mismo tiempo que se habló del caso de Ariadna Fernanda en México, resonó la muerte de Lidia Gabriela, una mujer que el 1 de noviembre saltó de un vehículo en movimiento en la calzada Ermita Iztapalapa. Se detalló que el conductor de la unidad no quería que la mujer descendiera, y ante el miedo de ser secuestrada, la mujer se aventó, lo que provocó su muerte de forma casi instantánea.

De igual forma que en el caso de Ariadna Fernanda, por este caso ya hay un detenido, se trata de Fernando 'N', el hombre que conducía el taxi en el que viajaba Lidia Gabriela, no obstante, esto no ha sido suficiente para frenar la desaparición de féminas en el país, ni para garantizar la seguridad de las mujeres al momento de tomar transportes.

Brenda tenía solo 4 años cuando fue víctima de feminicidio en Puebla

Lamentablemente, las víctimas de feminicidio no solo son mujeres adultas; este crimen también ocurre con infantes, tal es el caso de Brenda, quien en junio del 2022 salió a la tienda de casa de su abuela, pero ya no regresó. Sus familiares y vecinos se movilizaron para encontrarla y así fue: horas después, el 'cuerpecito' de Brenda fue hallado en un terreno baldío a metros de donde vivía su abuela.

Días después del asesinato, prendas de la menor fueron encontradas en la vivienda de un vecino, a quien se señaló como el presunto feminicida de la niña. Residentes del municipio de Chichiquila, lugar donde ocurrieron los hechos, deseaban linchar al sujeto, no obstante, autoridades locales lograron rescatarlo y asegurarlo, en lo que las pesquisas correspondientes avanzan para darle condena.

Brenda tenía solo 4 años cuando fue víctima de feminicidio en México. Foto: Twitter

Si bien estos fueron algunos de los feminicidios más mediáticos en México, no son todos los asesinatos de mujeres que ocurrieron; en el país, poco más de 10 mujeres son ultimadas a diario, pero solo el 24 por ciento de estos casos es investigado como feminicidio. Según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros 10 meses de 2022 se ha registrado 3 mil 155 asesinatos de féminas, pero en su gran mayoría han sido abordados como homicidios dolosos en las pesquisas.

Fuente: Tribuna