Supuestos narcos del CJNG dan regalos de Navidad y AMLO reacciona: "No es de buena fe"

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre las imágenes que circularon en redes sociales el pasado fin de semana, en las que se aprecian a presuntos narcos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) dar regalos de Navidad a la población de Jalisco. El mandatario reaccionó y pidió a los mexicanos no defender a estos grupos delictivos.

En la 'mañanera' de este 27 de diciembre del 2022, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano habló sobre las imágenes y videos que circularon en redes sociales el pasado 24 y 25 del presente, en el que se ve a presuntos sicarios dar regalos de Navidad a civiles en calles de Jalisco. AMLO declaró que con estas actividades la delincuencia busca reactivar el mecanismo de apoyar a la gente a cambio de protección ante autoridades. Luego de esto, el presidente pidió no apoyarlos ni protegerlos.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Presuntos sicarios del CJNG regalan juguetes en Navidad a la población. Foto: Twitter

Aprovecho para decirlo, para que la gente no se deje manipular, eso no es bueno, Aunque les den despensas, eso no es de buena fe", expresó López Obrador en su conferencia presidencial de este martes.

En esta misma intervención, el mandatario AMLO Denunció que los criminales buscan impedir la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional (GN), la cual ya es parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Puntualizó que estos casos se han visto en estados como el propio Jalisco y Michoacán, donde la violencia no descansa. Pidió a la población mexicana no dejarse manipular por estos 'detalles' que podrían parecer ostentosos.

¿Qué le digo a la gente? Que no se dejen manipular, que no protejan a estas bandas, que no se dejen usar… Eso no es bueno, aunque les den despensas eso no es de buena fe; eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo, y eso no se debe de permitir", agregó el presidente desde Palacio Nacional.