Fatídico accidente vehicular al sur de Ciudad Obregón deja una muerta: Identifican a la víctima

Cajeme, Sonora.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones del Pueblo Yaqui, al sur de la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se desatara un fatídico accidente vehicular, en el cual murió una persona. Luego de varias horas, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima, una fémina de 43 años que viajaba a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde del pasado martes 27 de diciembre del 2022, alrededor de las 15:50 horas, tiempo local, por la calle Meridiano, en el cruce con la 900, en la entrada de la comisaría del Pueblo Yaqui, al sur de Ciudad Obregón. Se detalló que la víctima, quien fue identificada por Angélica A. V., de 43 años de edad, viajaba en su motocicleta marca Italika, color azul con blanco, modelo 2020, por la calle Meridiano son dirección al sur.

Autoridades se movilizaron por un accidente vehicular en Cajeme, Sonora. Foto: Facebook

No obstante, cuando llegó al cruce con la calle 900, una camioneta tipo pick up de la marca Chevrolet, línea Silverado, modelo atrasado, color verde con blanco, que viajaba de oriente a poniente, le cortó la circulación, al no respetar el alto marcado por el semáforo. El impacto provocó que la conductora de la motocicleta saliera volando varios metros y al final se impactara contra el dren que corre paralelo a la Meridiano.

Testigos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes informaron que la víctima ya no tenía signos vitales, por lo que procedieron a ponerle una manta encima. A la brevedad arribaron a la escena elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), quienes procesaron la escena y levantaron el cuerpo de Angélica A. V., de 43 años.

