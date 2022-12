Violencia, sin control en Cajeme: Agresión armada causa pánico y moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Cócorit, Cajeme.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche del pasado martes en inmediaciones del poblado de Cócorit, en el municipio de Cajeme, luego de que se desatara una agresión armada en plena vía pública. Este violento hecho no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, sin embargo, fueron hallados varios casquillos de arma percutidos en el asfalto, los cuales fueron asegurados por las autoridades.

Autoridades se movilizaron por una agresión armada en Cócorit. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del pasado martes 27 de diciembre del 2022, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, por las calles Constitución e Hidalgo, en el poblado de Cócorit, en el municipio sonorense de Cajeme. Se detalló que un comando armado comenzó a detonar sus armas en la vía pública, por lo que vecinos se pusieron a salvo y dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

Luego de la balacera, los sicarios huyeron hacia un rumbo desconocido, en tanto que arribaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme y de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes desplegaron un impresionante operativo para dar con los supuestos tiradores. Mientras tanto, en el sitio fueron encontrados varios casquillos de arma percutidos, por lo que el perímetro quedó acordonado.

Se informó que el tiroteo no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, no obstante, en la zona fueron hallados al menos 40 casquillos de armas percutidos, por lo que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) procesaron la escena y aseguraron la evidencia para agregarla a una nueva carpeta de investigación. A la fecha de publicación de esta nota, no hay detalles sobre los presuntos responsables.

