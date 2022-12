Macabro hallazgo en Cajeme: Vecinos salen a caminar y encuentran un cadáver masculino

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la tarde del pasado miércoles en inmediaciones del Canal Bajo, en la comisaría Esperanza de Cajeme, Sonora, luego de que se reportara el hallazgo de un cadáver masculino tirado. Fueron vecinos del sector los que dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se desplegó un impresionante operativo en el área.

Autoridades se movilizaron por el hallazgo de un cuerpo en Cajeme. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del pasado miércoles 28 de diciembre del 2022, alrededor de las 18:00 horas, tiempo local, en la Canal Bajo, al norte de la comisaría Esperanza de Cajeme, específicamente en el sitio conocido como 'La Bomba'. Se detalló que civiles iban caminando por la zona cuando se percataron de la presencia de un cuerpo tirado en dicha vialidad, por lo que dieron reporte a las autoridades.

A la brevedad se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes confirmaron el reporte de un cadáver en el agua del Canal, el cual estaba atorado en los pilares que sostienen el puente. La zona quedó acordonada y se pidió apoyo a elementos de Rescate Acuático del heroico cuerpo de Bomberos para la recuperación del cuerpo masculino.

Una vez que este fue sacado de las aguas, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se hizo presente para realizar las diligencias correspondientes y trasladar los restos al departamento de Medicina Legal. A la fecha de publicación de esta nota, no se tiene información sobre la identidad de la víctima, no obstante, se cree que sería un pescador que accidentalmente cayera a las aguas, pues el cadáver no presentaba signos de violencia.

