Conductor pierde el control y choca contra un puesto de tacos en CDMX; saldo es de 9 lesionados

Ciudad de México.- La madrugada de este sábado 3 de diciembre, el conductor de un automóvil particular perdió el control del mismo y terminó por chocar contra un puesto de tacos que no solo estaba operando al momento de los hechos, sino que además contaba con la presencia de varios comensales, por lo que el saldo de este lamentable evento fue de nueve lesionados incluyendo a quien estaba detrás del volante.

De acuerdo con la información proporcionada por los cuerpos de emergencia y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), el siniestro sucedió cerca de las 02:20 horas en Avenida Universidad y Calle Torres Adalid, en la colonia Narvarte Oriente de la alcaldía Benito Juárez donde se ubica este local comercial, sitio al que acudieron cuerpos de emergencia para atender a los lesionados y además, desviar la circulación para no interferir con este protocolo.

Foto: Twitter

Aunque el conductor también resulto lesionado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los cuales también llegaron a la zona, detuvieron al responsable pues se dijo, estaba bajo los efectos del alcohol aunque para el momento de los hechos, ya había arrancado el programa 'Diciembre seguro' donde con apoyo del alcoholímetro, se busca disminuir accidentes como el que ocurrió a primeras horas de este sábado.

Por este accidente, tres de los nueve lesionados tuvieron que ser llevados a un hospital cercano para evaluar su estado de salud, mientras que el resto de los afectados recibieron atención en el lugar gracias a la presencia de paramédicos. Bomberos de la CDMX también llegaron hasta este punto pues la unidad responsable del accidente terminó destrozada de la parte delantera al igual que el puesto que atendía a los clientes pues quedó incrustada en la cocina del negocio.

Pese a que no se ha dado más información oficial, primeros reportes destacaron que en total dos vehículos estuvieron involucrados. Incluso, en los videos que circularon redes sociales se aprecia cómo los testigos de este accidente sostienen a un hombre quien viste pantalón de mezclilla en tono oscuro y sudadera blanca: no obstante, no se sabe cuál fue su relación con este aparatoso accidente.

Fuente: Tribuna