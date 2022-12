Fiscalía de Durango va por implicados en brote de meningitis; decesos se elevan a 21

Comparta este artículo

Durango, Durango.- Este lunes 5 de diciembre, las autoridades del Estado de Durango, específicamente la Fiscalía General de Justicia del Estado, difundió un comunicado de prensa donde reveló que se giraron un total de siete órdenes de aprehensión contra los dueños y algunos médicos de hospitales donde se han detectado casos de meningitis luego del suministro de anestesia contaminada, lo que a dejado un saldo de 68 contagios y 21 defunciones.

Cabe destacar que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó a través de una conferencia de prensa el pasado 30 de noviembre que la enfermedad se había dado por la presencia de un hongo presente en la anestesia que recibieron mujeres, las cuales se sometieron a cirugías de obstetricia pero ello no evitó que un paciente del sexo masculino y un menor de edad también resultaran afectados; incluso, en el caso del menor de edad el gobernador del Estado, Esteban Villegas, confirmó que el infante fue trasladado a Estados Unidos para recibir el tratamiento adecuado contra la enfermedad, siendo este caso el único confirmado hasta ahora en pacientes de este sector de la población.

"Ya la familia se movió, están esperándolo en un hospital de Texas que es de donde ellos son residentes y estamos viendo nada más el traslado", dijo el mandatario.

Respeto a las ordenes de aprehensión, la Fiscalía del Estado remarcó que la meningitis causada por un hongo se debió a la realización de procedimientos quirúrgicos de bloqueo y no por el suministro del biológico, del cual la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya había detectado los lotes y hasta los retiró de manera inmediata. Las personas buscadas por la autoridad son: Guillermo Enrique 'N', Sandra Idanes 'N', David Erasmo 'N', Ilse Janeth 'N', José Miguel 'N', Dora Manuela 'N' y Luis Carlos 'N' quienes se desempeñan como propietarios o administradores de clínicas privadas.

La enfermedad, remarcaron las autoridades de salud, no se contagia de persona a persona, motivo por el que se pidió no alarmarse por un brote más extenso ya que la manera en la que los pacientes la adquirieron corresponde a una forma no peculiar de contagio. Los pacientes finados por este evento, fueron sometidos a necropsias de ley donde se extrajo tejido, mismo que fue analizado arrojando que los pacientes sufrieron infecciones por este hongo, el cual atacó el sistema nervioso.

