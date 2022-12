FOTOS: Voraz incendio en el Mercado de Jamaica causa pánico y moviliza a los Bomberos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche del pasado jueves en inmediaciones del Mercado de Jamaica, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, al norte de la Ciudad de México (CDMX), luego de que se reportara un fuerte incendio. Elementos del heroico cuerpo de Bomberos capitalino se movilizaron y lograron sofocar las llamas; se informó que no hubo muertos ni heridos por este siniestro.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades se movilizaron por un siniestro en CDMX. Foto: Twitter

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del pasado 8 de diciembre, en la sección de piñatas y adornos del Mercado de Jamaica, el cual se ubica en la colonia Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Venustiano Carranza, al norte de la capital. Se detalló que un local comenzó a arder en llamas, por lo que los locatarios se movilizaron y dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

A la brevedad, se hicieron presentes agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), liderados por Omar García Harfuch, y elementos del heroico cuerpo de Bomberos capitalino, quienes empezaron labores para sofocar las llamas. Luego de varios minutos, el fuego se apagó y los Bomberos comenzaron a mover escombros y demás residuos de este siniestro.

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce cuál fue la causa del incendio, pero por fortuna no se registraron ni víctimas mortales ni heridos, por lo que no fue necesario el apoyo de paramédicos. Sobre los saldos monetarios, medios locales de la CDMX informaron que se quemó en su totalidad un local de adornos de follaje seco. No hay detalles sobre si los propietarios presentarán una denuncia ante las autoridades capitalinas.

