Cuatro incendios en Hermosillo son monitoreados para su combate, informa Protección Civil

Hermosillo, Sonora.- A través de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) colabora con autoridades municipales de Hermosillo para atender cuatro incendios ocurridos en la capital del estado.

El subdirector de Atención a Emergencias, Jesús Madrid Durán, informó que se recibió el reporte de cuatro incidentes, el primero de maleza en la carretera Hermosillo-Mazatán, kilómetro 32 y el segundo en el relleno sanitario.

El tercero ocurrió en el Cerro Colorado, al norponiente de la ciudad, mientras que el cuarto en la carretera Hermosillo-Nogales, a un kilómetro en dirección norte, pasando la caseta de cobro.

Madrid Durán indicó que en cada uno de los incendios se contó con la coordinación del Consejo Municipal y Bomberos de Hermosillo, y se determinó que no representan riesgo para la población.

Precisó que en el caso del Cerro Colorado, personal de Bomberos de Hermosillo, al no poder acceder al mismo por la altura, se encuentra haciendo guardia y monitoreando que no cause daño a la ciudadanía.

Fuente: Protección Civil