Tras intentar robarse a un menor de edad, chofer de taxi por aplicación obtiene el perdón

Ciudad de México.- El pasado martes 15 de febrero, trascendió que un chofer de taxi por aplicación identificado como Mohammdi ’N’ de 71 años de edad, trató de robarse a un menor de 9 años de edad quebrajaba en compañía de su padre, pero éste le pidió hacer una parpadeen una florería, momento que el conductor aprovechó para llevarse al antes mencionado.

Tras los hechos, el sujeto en cuestión fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y fue presentado ante las autoridades correspondientes; no obstante, el tema concluyó debido a que los padres del menor otorgaron el perdón.

Según informes arrojados por las autoridades capitalinas, el detenido fue puesto en libertad tras haber retirado los cargos, pues se dijo, el conductor padece demencia senil, lo que probablemente lo orilló a tratar se llevarse al menor.

Cabe destacar que se le clicaron las pruebas correspondientes al detenido y se comprobó que sí padece dicha enfermedad; incluso, la plataforma Uber, para la cual el implicado trabaja, argumentó que cada uno de los conductores debe entregar una carta de antecedentes no penales y Mohammdi ’N’ cumplió con el requisito; no obstante, al momento la empresa no ha hecho necesaria que los conductores muestren algún documento que garantice que gozan de perfecta salud.

Con información de: SSC CDMX