Salió de casa en moto y no regresó: Familia busca a Ángel Cruz, desaparecido en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El colectivo de búsqueda Rastreadoras Caborca pide la colaboración de la gente para encontrar a Raúl Ángel Cruz Leyva, quien se encuentra desaparecido desde hace varias horas en Caborca, Sonora.

El grupo de mujeres compartió la ficha de búsqueda del extraviado a través de redes sociales, donde detalló que la última vez que sus familiares y amigos supieron algo de él fue el domingo 20 de febrero del año en curso.

Ese día salió de casa a bordo de una motocicleta, y desde entonces no se han tenido noticias sobre él, situación que tiene muy preocupados a sus allegados, quienes temen que haya sido víctima de algún delito que lo ponga el peligro.

Por lo anterior, Rastreadoras Caborca pidió a las personas difundir la ficha de Raúl Ángel y puso a disposición su número 637125 60 79, para que las personas llamen en caso de contar con información que ayude a dar con su paradero.

Raúl Ángel Cruz Leyva, el día de ayer domingo 20 de febrero salió de su casa en una moto y hasta el momento no se tiene conocimiento de su paradero… Por favor si lo has visto no dudes en llamar. Todo es anónimo", se lee en Facebook.