Encuentran con vida a Lilith Elizeth, joven extraviada en Sonora; había sido amenazada

Puerto Peñasco, Sonora.- El colectivo Familias Recuperando Tesoros en Puerto Peñasco confirmó este jueves que Lilith Elizeth Cantúa Soto fue encontrada con vida, luego de que sus familiares la reportaran como desaparecida en Puerto Peñasco, Sonora.

Por medio de sus redes sociales, el grupo de buscadoras indicó que la joven de 19 años de edad fue localizada sana y salva y actualmente se encuentra en casa fuera de cualquier peligro, luego de permanecer cerca de 2 días extraviada.

Según los primeros reportes, la mujer originaria de Guaymas con domicilio en Puerto Peñasco, fue víctima de una extorsión telefónica que no pasó a mayores. Ella expresó su agradecimiento a las autoridades y a quienes se unieron para poder encontrarla.

Gracias, muchas gracias por lo que hicieron por mi, me ubicaron con vida por lo pronto me queda decirles que abracen a sus madres, hijas, abuelas cualquier mujer no tienen idea por lo que pasamos", expresó.