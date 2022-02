Padres de estudiantes se manifiestan frente a primaria de Cajeme; exigen regreso a las aulas

Ciudad Obregón, Sonora.- Un grupo de padres de familia se manifestó frente a la escuela Centauro del Norte, ubicada en la colonia Valle Verde, Ciudad Obregón, exigiendo con pancartas en mano buenas condiciones para que los niños puedan regresar a las aulas a tomar sus respectivas clases presenciales.

Jessica Hernández Guerra, maestra de esta primaria, calificó de "urgente" para que existan las condiciones adecuadas en esta y otras escuelas del municipio de Cajeme para que los estudiantes acudan al plantel a llevar sus clases y tener interacción con sus compañeros y maestros; recordó que Centauro del Norte se encuentra vandalizada, al grado de que sus baños no funcionan, no hay aires acondicionados, tuberías, entre otros problemas.

No vemos un avance significativo a 2 años desde que llegó la pandemia , la situación es preocupante, muchos niños han dejado de estudiar, por lo que hay una necesidad muy grande de regresar a tener una enseñanza en las aulas", dijo.

Detalló que en el caso particular de este plantel, son más de 400 alumnos, sin embargo, ha habido deserción escolar en los últimos años.

Por su parte, Lizeth García, directora del Comité de Promoción del Valle del Yaqui A. C. (Provay), explicó que desde septiembre de 2020 la organización inició paulatinamente un programa de acompañamiento a los alumnos de diferentes escuelas que no tienen acceso a Internet para entregar sus trabajos, en el cual participan maestros de diversas instituciones.

Son 99 inscritos entre niños de primaria, secundaria y preparatoria. Ellos vienen y hacen las descargas que ocupen y envían sus trabajos, es una forma de apoyarlos. Sin embargo, es importante aclarar que no somos una escuela, no tenemos la capacidad operativa por lo que no nos damos abasto. Solicitamos urgentemente a todas las instituciones civiles y gubernamentales que nos apoyen para que se abran las escuelas, el impacto que va a tener esto a largo plazo es muy grande", dijo.