Ciudad Obregón: Sorprenden a 'El Dani' con una bicicleta robada en la colonia Cortinas

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante el mediodía del viernes, un individuo que estaba en posesión de una bicicleta robada fue arrestado por elementos de la Policía Municipal por fuera de un abarrotes en la colonia Cortinas.

El detenido fue identificado como Daniel Alejandro, alias 'El Dani', de 26 años, quien fue asegurado en el establecimiento situado en las calles Chihuahua y Juan de la Barrera alrededor del mediodía.

Según el reporte, el dueño de la bicicleta llegó a la tienda y reconoció la unidad como la misma que le robaron en días pasados. El robo ocurrió en las calles Chihuahua y Lerdo de Tejada, aunque el afectado no acudió a hacer su denuncia; no obstante, al señalarla como de su propiedad, y al no poder el detenido demostrar su legal procedencia, fue asegurado.

El hombre de 26 años fue trasladado a la Jefatura de Policía y turnado a la instancia correspondiente, mientras que la bicicleta de color gris oscuro y horquilla naranja fue entregada en lo económico a su dueño.

Cae presunto multiasaltante de 19 años en la colonia Real del Norte

En posesión de un cuchillo, elementos del Grupo de Investigaciones de la Policía Municipal aseguraron a un joven de 19 años, implicado en varios robos a mano armada. El imputado es Francisco Guadalupe, alias 'El Chico', cuya detención ocurrió en las calles Norte y de Las Reynas, en la colonia Real del Norte, alrededor de las 20:00 horas del jueves.

