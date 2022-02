Madres Buscadoras de Sonora desmienten a la Fiscalía sobre cifra de restos hallados en fosa

Santa Ana, Sonora.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), en colaboración con corporaciones policíacas, respondieron a un llamado para brindar el acompañamiento al colectivo Madres Buscadoras de Sonora, luego de notificar el hallazgo de restos humanos en un predio del municipio de Santa Ana, Sonora.

Tras este hecho, la dependencia detalló en un comunicado que se recuperaron dos osamentas completas y restos óseos, que podrían tratarse de tres o cuatro personas y no de 50, como se informó de forma extraoficial antes de que concluyera el procesamiento pericial y forense.

Ante esta información, Madres Buscadoras de Sonora expresaron su inconformidad con las autoridades a través de redes sociales, asegurando que los datos sobre la cantidad de cuerpos localizados no son los correctos ya que aún faltan pruebas genéticas por hacer.

Totalmente falsa esta nota por parte de la Fiscalía, no estuvieron nunca en el lugar, no pueden decir cuántos cuerpos fueron porque apenas hace unas horas han hecho el levantamiento de lo que se encontró y todavía no lo procesan en ADN", se lee en Facebook.