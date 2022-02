Desesperada joven pide ayuda para localizar a su madre desaparecida en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Una angustiada joven solicita la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de su madre, la cual se encuentra en calidad de desaparecida desde la semana pasada en Hermosillo, Sonora.

Se trata de la señora Olga Villalobos Lugo; su hija, Irasema explicó que su mamá desapareció sin dejar rastro durante la noche del sábado 6 de febrero de 2022, cuando fue vista por última vez.

Desde ese momento, perdió todo contacto y no volvió a saber de ella. Por ello, rápidamente reportó lo sucedió a través de las redes sociales en donde pide el apoyo de la comunidad para localizarla.

Mami, me duele el alma no saber de ti que Dios te cuide donde quiera que estés y te traiga pronto. Les pido de su apoyo por si saben algo de mi mamá no sabemos nada de ella, la ultima vez que la vieron fue el sábado 5 de febrero en la noche por favor ayúdenme a compartir", publicó el padre.